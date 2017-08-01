أعلنت المعارضة السورية, يوم الثلاثاء, استعدادها المشاركة في الجولة السادسة من مفاوضات أستانا حول سوريا, في حال تم توجيه دعوة اليها.

وأوضح أحد أعضاء وفد المعارضة، الذي شارك في الجولة الماضية من المفاوضات، في حديث لوكالة "انترفاكس-كازاخستان" أن "المعارضة لم تتلق حتى الآن دعوة للمشاركة في اجتماع أستانا السادس المقبل"، معربا عن "الاستعداد لحضوره في حال الحصول على هذه الدعوة".

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وكان مصدر دبلوماسي مطّلع أفاد في وقت سابق للوكالة بأن الجولة السادسة من مفاوضات أستانا قد تعقد في يومي 14، و15 آب الحالي، وليس في أواخر الشهر.

وجاء ذلك في وقت اعلن السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، أنه لم يظهر أي شيء حقيقي في تسبيق موعد انعقاد اجتماع "أستانا 6" الدولي حول سوريا، مضيفا، أنه من المحتمل أن يعقد الاجتماع في الأسبوع الأخير من آب.

كما نفت وزارة الخارجية الكازاخستانية, الثلاثاء, امتلاكها أي معلومات حول تغيير موعد لقاء أستانا السادس حول سوريا.

وكانت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا حول تسوية الأزمة السورية، انتهت في 5 تموز ، بـنتائج وصفت بانها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.