نفت وزارة الخارجية الكازاخستانية, يوم الثلاثاء, امتلاكها أي معلومات حول تغيير موعد لقاء أستانا السادس حول سوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، أنور جايناكوف قوله، في تصريح للصحفيين, " حال وجود بعض التغييرات، فضلا عن حصولنا على اتفاق جميع المشاركين في العملية التفاوضية حول موعد المحادثات المقبلة، سوف نبلغكم عن ذلك في الوقت المناسب".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

ومن المقرر ان تعقد الجولة القادمة من مفاوضات أستانا القادمة بشأن سوريا في الأسبوع الأخير من شهر آب ، بحسب مااعلنته الخارجية الكازاخستانية.

وكانت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا حول تسوية الأزمة السورية، انتهت في 5 تموز ، بـنتائج وصفت بانها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.