لقي 60 مدنياَ مصرعهم وأصيب العشرات, يوم الثلاثاء, جراء غارات شنها طيران التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في مناطق بريف دير الزور.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصادر أهلية قولها ان "طيرن التحالف اعتدى بعدة غارات على منازل المواطنين في مناطق الكشمة والشويط والدوير والعشارة بريف دير الزور الشرقي".

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ولفتت المصادر إلى أن الهجوم "تسبب بوقوع مجزرة راح ضحيتها 60 شهيدا وعشرات الجرحى جميعهم من المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء إضافة إلى وقوع دمار كبير في المنازل".

وجاءت الحادثة بعد أقل من 48 ساعة على قصفه مشفى عائشة والنادى ودوار الشهداء بمدينة البوكمال والذي تسبب بسقوط ضحايا.

وكشف تقرير التحالف الدولي الشهر الماضي، ان ما لا يقل عن 600 مدني قتلوا في ضربات للتحالف بالعراق وسوريا منذ بداية الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في 2014.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.