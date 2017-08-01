وضع تنظيم "جبهة النصرة" , يوم الثلاثاء, شروطأ جديدة لإتمام المرحلة الثانية من اتفاق جرود عرسال, والذي تم التوصل إليه مع "حزب الله" اللبناني.

وذكرت قناة (rt) ان "النصرة اشترطت الافراج عن 4 سوريين ولبناني، من أجل إتمام المرحلة الثانية للاتفاق".

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ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر محلية قولهم إن "جميع الحافلات التي خلت "جرود عرسال" أمس الاثنين وفجر اليوم الثلاثاء، جاهزة للانطلاق، لكن عملية الخروج متوقفة بسبب عدم الاتفاق على بعض الشروط الجديدة في الاتفاق."

من جانبها أشارت قناة "المنار" إلى أن "عدد الحافلات، التي وصلت إلى نقطة التجمع الأخيرة عند أول وادي حميد في "جرود عرسال"، بلغ 155 حافلة، ويتوقع أن يصل لعددها إلى نحو 200 مع استمرار توافدها من فليطة السورية".

وكان من المقرر ان يتم نقل الآلاف من المتشددين واللاجئين السوريين من منطقة حدودية في لبنان إلى شمال غرب سوريا يوم الاثنين, لكن العملية تاجلت لاسباب لوجستية.

وبدأ تطبيق المرحلة الاولى من الاتفاق امس الاحد بتبادل جثث القتلى من الطرفين "حزب الله " و "النصرة".

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار، حيز التنفيذ يوم الخميس، ويشمل رحيل جميع مقاتلي "جبهة النصرة" من المنطقة المحيطة بعرسال برفقة أي مدنيين يرغبون في المغادرة معهم من مخيمات اللاجئين في المنطقة.