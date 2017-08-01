أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الثلاثاء، المرسوم رقم 243 لعام 2017، الذي أجاز بموجبه إعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة من مواد الدورة الامتحانية الثانية حصراً في الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم، انه تعدل المادة 17 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم 153 لعام 2011 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

أ- يجوز إعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الثانية حصرا بناء على طلب مقدم من الطالب المكمل أو المحسن او وليه خلال فترة تحدد بالتعليمات وفق سلم التصحيح المعتمد.

ب- يستوفى رسم مقداره 6000 ستة آلاف ليرة سورية توزع بنسبة 50 بالمئة لصالح الخزينة العامة و50 بالمئة للعاملين المكلفين بتنفيذ هذا

العمل تحدد بتعليمات تصدر عن وزير التربية.

ج- لا يجوز اعادة تصحيح ورقة الطالب في المادة المعاقب فيها.

د- تعد نتيجة إعادة التصحيح نهائية.

ويأتي صدور المرسوم، في وقت تجري فيه امتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية، والتي بدأت في 30 تموز المنصرم.

يشار إلى أن العمل بنظام الدورة التكميلية للشهادة الثانوية بدأ منذ 2012-2013، حيث يسمح للطلبة الراسبين بثلاث مواد على الأكثر بالتقدم لامتحانات الدورة الثانية والسماح للطلبة الناجحين الذين يرغبون بتحسين معدلاتهم بالتقدم ثانية لامتحانات الدورة الثانية في بعض المواد.

سيريانيوز