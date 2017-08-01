وافق الأمن العام اللبناني, يوم الثلاثاء, على شروط تنظيم "جبهة النصرة" لإتمام المرحلة الثانية من اتفاق جرود عرسال, والذي تم التوصل إليه مع "حزب الله" اللبناني.

وذكرت وسائل إعلام ان " الأمن العام وافق على تسليم النصرة 5 موقوفين من سجن رومية فقط وهم اربعة سوريين ولبناني"

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ومن المقرر ان يتم تسليم الموقوفين خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويتزامن تسليم الموقوفين مع زيارة مدير عام الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم إلى عرسال لمتابعة سير المفاوضات.

وقال اللواء ابراهيم لقناة (المنار) ان "المرحلة الثالثة والادق من المفاوضات بدأت".

واشار الى ان "الوقت الآن للعمل وليس للكلام وما يتم تداوله لن يؤثر على سير العملية وسيكون لنا كلام في وقته".

وكانت وسائل إعلام لبنانية نقلت عن مصادر محلية قولهم إن "جميع الحافلات التي دخلت "جرود عرسال" أمس الاثنين وفجر اليوم الثلاثاء، جاهزة للانطلاق، لكن عملية الخروج متوقفة بسبب عدم الاتفاق على بعض الشروط الجديدة في الاتفاق."

من جانبها أشارت قناة "المنار" إلى أن "عدد الحافلات، التي وصلت إلى نقطة التجمع الأخيرة عند أول وادي حميد في "جرود عرسال"، بلغ 155 حافلة، ويتوقع أن يصل لعددها إلى نحو 200 مع استمرار توافدها من فليطة السورية".

وكان من المقرر ان يتم نقل الآلاف من المتشددين واللاجئين السوريين من منطقة حدودية في لبنان إلى شمال غرب سوريا يوم الاثنين, لكن العملية تاجلت لاسباب لوجستية.

وبدأ تطبيق المرحلة الاولى من الاتفاق امس الاحد بتبادل جثث القتلى من الطرفين "حزب الله " و "النصرة".

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار، حيز التنفيذ يوم الخميس، ويشمل رحيل جميع مقاتلي "جبهة النصرة" من المنطقة المحيطة بعرسال برفقة أي مدنيين يرغبون في المغادرة معهم من مخيمات اللاجئين في المنطقة.