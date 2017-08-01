بدأت مديرية الصحة في محافظة الحسكة، يوم الثلاثاء، حملة لقاح ضد شلل الأطفال دون خمس سنوات، مستهدفة القرى التابعة لمحافظتي دير الزور والرقة المحاذية للحدود الإدارية لمحافظة الحسكة.



ونقلت وكالة (سانا) عن مدير الصحة في الحسكة محمد رشاد خلف قوله ان "الحملة تستهدف الأطفال في منطقة أبو خشب والقرى المحيطة بها بريف محافظة دير الزور ومنطقة الجزرة والقرى المحيطة بها بريف الرقة".

ويجري تنفيذ الحملة بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، وتستمر حتى يوم الخميس القادم.

وتابع خلف "من المقرر تلقيح 5 آلاف طفل وطفلة خلال الحملة بغض النظر عن اللقاحات التي تلقوها سابقا".

وأوضح الخلف أن "فرقا جوالة تضم 30 شخصا يعملون ضمن الحملة التي تم تأمين جميع مستلزماتها من أدوية ولقاحات بهدف تغطية المنطقة المستهدفة بشكل كامل وضمان تلقيح جميع الأطفال ضد هذا المرض الخطير".

وكانت وزارة الصحة نفذت حملتي لقاح ضد شلل الأطفال في محافظة دير الزور والشدادي بريف الحسكة نهاية شهر حزيران الماضي تضمنت تلقيح الأطفال من عمر يوم حتى الخمس سنوات بلقاح شلل فموي أحادي التكافؤ ولقاح فموي من يوم لخمس سنوات وعضلي من ثلاثة أشهر لسنتين.

يشار إلى أن حملات الصحة ضد شلل الأطفال، تأتي في إطار سلسلة أطلقتها الوزارة عام 2013 بعد ظهور حالات شلل أطفال في سوريا للمرة الأولى منذ عام 1995 .

سيريانيوز