هنأ الرئيس بشار الأسد, يوم الثلاثاء, الجيش السوري في عيده الثاني والسبعين, مشيداَ ببطولاته وتضحياته, مشيرا الى سوريا تواجه عدواَ لم يعرف له التاريخ مثيلاً.

وقال الأسد, في كلمة له, وجهها للجيش السوري بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لتأسيسه عبر مجلة "جيش الشعب", ان "الجيش العريق قدم عبر سنين طويلة أروع أنموذج في التضحية والفداء صوناً لسيادة الوطن وحريته واستقلاله".

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وأضاف الأسد اننا "استطعنا الصمود وحققنا الكثير من الإنجازات التي تتواصل تباعاً بفضل بطولات الجيش وتلاحم شعبنا الأبي ودماء شهدائنا الطاهرة التي عمدت تراب سورية وطهرته من رجس المعتدين".

وأشار الاسد الى ان الجيش يسطر ملحمة من ملاحم المجد ويكتب بصلابته وعزمه وإصراره ملامح النصر القريب ويرسخ الأمن والاستقرار في ربوع وطننا الحبيب.. ليعود كما عرفناه آمناً مطمئناً ومعافى.".

وأكد الأسد أن "سوريا تواجه عدواً إرهابياً تكفيرياً لم يعرف له التاريخ مثيلاً في الغدر والحقد والكراهية ومن ورائه أطراف عدة إقليمية ودولية تسعى منذ سنوات للسيطرة والهيمنة على المنطقة بأسرها".

وكان الأسد قال أمس خلال استقباله وفدا تونسيا أمس الاثنين ان بطولات الجيش السوري من أهم أسباب تجاوز المرحلة الصعبة من هذه الحرب.

ويتهم النظام السوري دولا غربية وعربية وإقليمية بدعم وتسهيل مرور الإرهابيين ما ادى لتدهور الاوضاع في البلاد.