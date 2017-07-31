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القضاء التركي يصدر قراره بحق عسكريين أساؤوا لسوريين تسللوا إلى تركيا
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الاخبار المحلية
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أصدر
القضاء التركي، يوم الاثنين، حكماَ بالسجن على 3 من أصل العسكريين الأتراك الـ4،
بعدما تم توقيفهم على خلفية إساءتهم لمجموعة من اللاجئين تسللوا إلى تركيا من
سوريا.
وأفادت وكالة
"الأناضول" التركية ، بأن المحكمة قضت بحبس 3 من المتهمين على ذمة التحقيق، فيما
أخلت سبيل الرابع.
وكانت رئاسة
الأركان العامة التركية اعلنت, في وقت سابق اليوم, أنها أوقفت جنودا أساؤوا معاملة
4 أشخاص ضُبطوا خلال محاولتهم التسلل من سوريا إلى تركيا.
وانتشر منذ
أيام، مقطع فيديو يظهر جنود اتراك يضربون 4 سوريين ضبطوا في موقع "سفرلي- سيوري"
بولاية هطاي (جنوب) خلال محاولتهم التسلل إلى تركيا.
وأغلقت تركيا
جميع معابرها البرية الرسمية مع سوريا، وشددت الحراسة وقامت ببناء جدار عازل في بعض
الأماكن. كما أعلنت ، فرض تأشيرة دخول (فيزا) على المواطنين السوريين الوافدين إلى
تركيا عن طريق المنافذ البحرية والجوية، وذلك "للحد من الهجرة غير الشرعية" إلى
الدول الأوروبية.
سيريانيوز
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2017-07-31 23:20:26
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