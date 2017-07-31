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القضاء التركي يصدر قراره بحق عسكريين أساؤوا لسوريين تسللوا إلى تركيا
الاخبار المحلية

أصدر القضاء التركي، يوم الاثنين، حكماَ بالسجن على 3 من أصل العسكريين الأتراك الـ4، بعدما تم توقيفهم على خلفية إساءتهم لمجموعة من اللاجئين تسللوا إلى تركيا من سوريا.


 

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية ، بأن المحكمة قضت بحبس 3 من المتهمين على ذمة التحقيق، فيما أخلت سبيل الرابع.

وكانت رئاسة الأركان العامة التركية اعلنت, في وقت سابق اليوم, أنها أوقفت جنودا أساؤوا معاملة 4 أشخاص ضُبطوا خلال محاولتهم التسلل من سوريا إلى تركيا.

وانتشر منذ أيام، مقطع فيديو يظهر جنود اتراك يضربون 4 سوريين ضبطوا في موقع "سفرلي- سيوري" بولاية هطاي (جنوب) خلال محاولتهم التسلل إلى تركيا.

وأغلقت تركيا جميع معابرها البرية الرسمية مع سوريا، وشددت الحراسة وقامت ببناء جدار عازل في بعض الأماكن. كما أعلنت ، فرض تأشيرة دخول (فيزا) على المواطنين السوريين الوافدين إلى تركيا عن طريق المنافذ البحرية والجوية، وذلك "للحد من الهجرة غير الشرعية" إلى الدول الأوروبية.

سيريانيوز
2017-07-31 23:20:26
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