دخلت 16 شاحنة محملة بالمساعدات الانسانية, التابعة للامم المتحدة, يوم الاثنين, الى محافظة ادلب.

وذكرت وكالة انباء (الاناضول) ان "الشاحنات, والتي تتضمن احتياجات أساسية للمدنيين, عبرت من ولاية هطاي التركية إلى مدينة إدلب، والقرى المحيطة بها "

ودخلت الشاحنات الأراضي السورية، عبر معبر "جلوة غوزو" التركي، المقابل لمعبر "باب الهوى" السوري.

وجاءت المساعدات بعد مطالبة مجموعة دول مجلس الأمن, يوم الأربعاء، باتخاذ إجراء لضمان وصول قوافل المساعدات الإنسانية في سوريا, في وقت وصفت الأمم المتحدة الوضع الانساني في سوريا بأنه "صعب", مشيرة الى ان مئات آلاف المدنيين لا زالوا يحتاجون الى المساعدات , رغم التوصل لاتفاق "خفض التوتر" في البلاد, متهمة النظام السوري والمعارضة بعرقلة ادخال المعونات.

وسبق ان اعلنت الأمم المتحدة إن 540 ألف شخص في 11 موقعا ما زالوا محاصرين أغلبهم تحاصرهم القوات النظامية، في حين أن هناك أربعة ملايين سوري يصعب توصيل المساعدات لهم.

وتعيش العديد من المناطق السورية ظروفا انسانية مأساوية نتيجة الحصار, حيث سجلت فيها حالات وفاة جراء "المجاعة" ونقص الادوية, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة عن الكارثة الانسانية, في ظل مناشدات اممية وعدة منظمات بضرورة ادخال المساعدات للمحاصرين.