تحدث الرئيس بشار الاسد, يوم الاثنين, عن أهم أسباب تجاوز المرحلة الصعبة من الحرب في سوريا, معتبراَ أن أحد أهم أسباب ما تتعرض له الدول العربية هو العيش في "صراع هوية وانتماء".

واوضح الاسد, خلال لقائه وفدا من الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد, أن "إرادة الحياة لدى الشعب السوري وإصرار جميع شرائحه على مواصلة أعمالهم وحياتهم اليومية بالرغم من إجرام التنظيمات الإرهابية وداعميها بالاضافة إلى بطولات الجيش السوري من أهم أسباب تجاوز المرحلة الصعبة من هذه الحرب".

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وأضاف الاسد ان " البطولة في سورية لم تعد حالة فردية وإنما أصبحت حالة عامة".

واعتبر الأسد أن أحد أهم أسباب ما تتعرض له دولنا العربية هو اننا "نعيش صراع هوية وانتماء", وبرغم ذلك فقد اظهرت الشعوب العربية أنها تملك مستوى متقدما من الوعي تجاه ما يحصل في المنطقة ".

وسبق ان تحدث الاسد مرارا ان الشعب السوري تمكن عبر تمسكه بوحدته وتنوعه وإيمانه بوطنه من إفشال الحرب الإرهابية التي يتعرض لها

ويتهم النظام السوري دولا غربية وعربية واقليمية بدعم وتسهيل مرور الارهابيين ما ادى لتدهور الاوضاع في البلاد.