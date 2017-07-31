أعلن عضو مجلس "سوريا الديمقراطية" ريزان حدو أن التقارير حول دخول قوات تركية عددا من القرى في منطقة عين العرب (كوباني) عارية عن الصحة.









ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن حدو قوله أن "الجيش التركي لم يدخل قرى في منطقة كوباني"، مضيفا أن "بعض وسائل الإعلام نشرت تقارير بهذا الشأن، إلا أنها ليست صحيحة".



وكانت وكالة "ANHA" الكردية أفادت بأن قوات من الجيش التركي دخلت مدينة عين العرب (كوباني) شمالي سوريا، مساء الأحد.



واعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤخرا أنه في حال تعرض بلاده لأي تهديد من شمال سوريا، ستتصرف وتتحرك بنفسها للرد على التهديد، في اشارة منه الى استعانة الأمريكيين بقوات سورية الديمقراطية في تحرير الرقة.



وتعتبر تركيا المقاتلين الاكراد المتواجدين في سوريا "منظمات ارهابية", وأبدت مرارا تخوفها من تقدمهم في المعارك الدائرة بشمال وشمال شرق سوريا وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها, حيث بدأت مؤخرا بشن غارات على معاقلهم داخل سوريا, كما شددت من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع سوريا .







سيريانيوز