اتهمت وزارة الأوقاف, يوم الاثنين, السلطات السعودية بتسييس فريضة الحج وحرمان المواطنين السوريين من أدائها للعام السادس على التوالي.

واعتبرت الوزارة, في بيان, نشرته وكالة (سانا), أن “شرط الاستطاعة لأداء ركن الحج غير محقق بسبب تسييس فريضة الحج من قبل السلطات السعودية رغم المخاطبات المتكررة من قبل الوزارة لمنظمة التعاون الاسلامي ووزارة الحج السعودية بهذا الصدد عن طريق وزارة الخارجية السورية”.

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وأوضح البيان أن “ما تقوم به بعض المكاتب السياحية في لبنان مع بعض الأفراد ليس تسهيلا لأداء فريضة الحج وإنما هو استغلال سياسي ومادي تقوم به السلطات السعودية لركن عظيم من أركان الإسلام عبر استثماره من قبل الجهات المعادية للوطن تحت مسمى “لجنة الحج العليا السورية” التابعة لأعداء الوطن للتمويه على المواطنين”, مشيرا إلى أنه “تم توضيح ذلك في كل التعاميم والندوات والاعلانات على شاشة التلفاز”.

وكانت لجنة الحج العليا في سوريا حملت العام الماضي الحكومة السعودية مسؤولية تعطيل الإجراءات اللازمة التي تمكن الحجاج السوريين من الوصول إلى الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج للعام الخامس على التوالي.

وتوقف موسم الحج للسوريين في الداخل في الأعوام الخمس الماضية، حيث عزت مصادر رسمية ذلك إلى رفض وزارة الحج في السعودية إبرام اتفاقية الحج في مواعيدها كما هو متبع في كل عام.

وهناك الكثير من السوريين الذين يؤدون فريضة الحج في الأعوام الأخيرة عن طريق "الائتلاف الوطني", حيث يتم توقيع اتفاقية الحج الخاصة بالجمهورية العربية السورية بين وزارة الحج السعودية ولجنة الحج العليا التابعة للائتلاف.