عاود سعر الذهب، يوم الاثنين، انخفاضه وذلك بمقدار 100 ليرة عن آخر سعر له, حيث بلغ سعر غرام الـ21 قيراط 18800 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات في دمشق سعر غرام الـ21 بـ18800 ليرة، بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ16115 ليرة.

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وكان سعر غرام الـ21وصل يوم السبت الماضي الى ـ18900 ليرة، بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ16200 ليرة.

ويشهد سعر الذهب محلياً في الفترة الأخيرة نوعاً من الاستقرار، وسط تقلبات طفيفة، وخاصة بعد ربط سعره بسعر صرف الدولار الرسمي، بعد أن كانت الجمعية تعتمد سعرا وسطياً بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

وجرت العادة أن يسعر الذهب في سوريا يومياً بالنظر إلى السعر العالمي للأونصة في البورصات العالمية، محسوباً بسعر الدولار بالسوق السوداء مقابل الليرة في اليوم نفسه، ليصار إلى تعميم السعر على جميع الصياغ الذين يبيعونه بسعر موحد لجميع فئاته وعياراته، ثم يضيف البائع على السعر هامش ربح يقدر بنحو 10% من سعر القطعة حسب تعقيد تشكيلها.