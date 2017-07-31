عاود سعر صرف الدولار، يوم الاثنين، انخفاضه بشكل طفيف , مقارنة بآخر سعر له, حيث وصل إلى 530 ليرة .

وذكرت صفحات متخصصة بسعر الدولار الأمريكي على مواقع التواصل الاجتماعي، إن سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة وصل الى 532 ليرة للمبيع، و 530 ليرة للشراء.

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وكان سعر صرف الدولار وصل في سوق العاصمة امس الاحد الى 533 ليرة للمبيع، و 531 ليرة للشراء.

وأدى تدخل المركزي الذي بدأ منذ 11 ايار عام 2016، إلى تخفيض سعر الدولار في السوق السوداء بعدما وصل لمستويات قياسية بلغت 650 ليرة، حيث زاد المركزي حجم تدخله في سوق القطع الأجنبي، عبر ضخ كميات كبيرة وبشكل شبه يومي من الدولار وطرحها للبيع المباشر للمواطنين .