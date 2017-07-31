اعلن وزير المصالحة الوطنية علي حيدر, يوم الاثنين, ان الأجواء والظروف ناضجة لمصالحة شاملة في المنطقة الجنوبية من دمشق وبخاصة الحجر الاسود ومخيم اليرموك.

ونقلت وكالة (سانا) عن حيدر قوله, خلال لقائه وفداً من المبادرة الشعبية للمصالحات في مخيم اليرموك بحضور مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبدالهادي, ان "الإنجازات الميدانية للجيش السوري دفعت بوتيرة المصالحات المحلية وإنجازها وشكلت صمام أمان لها وحصنها".

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وسبق للوزير حيدر ان اعلن الشهر الجاري عزم النظام السوري التوصل إلى المزيد من المصالحات مع الفصائل المعارضة.

وتم التوصل مؤخرا بين النظام ومجموعات معارضة لاتفاقيات مصالحة في عدة مناطق بحمص و دمشق وريفها تم بموجبها السماح للمسلحين الذين رفضوا هذه الاتفاقيات للانتقال الى ادلب وريف حلب.

ويعتبر النظام السوري ان اتفاقات المصالحة أفضل طريقة لانهاء الحرب ، لكن مصادر معارضة تعتبر بأن النظام ينتهج , من خلال هذه الطريقة, ممارسات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي .