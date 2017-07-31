النجم البرتغالي رونالدو ينفي تهمة التهرب الضريبي اخبار الرياضة شارك

نفى نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو أمام القضاء الإسباني تهمةَ التهرب الضريبي من سداد مبلغ 14 مليون و700 ألف يورو (16 مليون و700 ألف دولار) للضرائب. وقال إينياكي توريس، التابع للمكتب الإعلامي لرونالدو، في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية:"لقد أدلى بشهادته، كل شيء على ما يرام، هو في طريق عودته للمنزل، سيصدر بيانا صحفيا يتضمن كل المعلومات".



ووصل لاعب ريال مدريد إلى المحكمة الاثنين وسط احتشاد كبير لعشرات المراسلين لمختلف وسائل الإعلام.



واستمرت جلسة الاستماع حوالي 90 دقيقة خرج منها نجم مدريد دون أن يصرح للإعلام بأي كلمة.



وكانت العدسات التلفزيونية في انتظار وصول النجم البرتغالي الذي دخل إلى مقر المحكمة في سيارته قبل أن يدلف إلى قاعة التحقيق من خلال أحد الأبواب الخلفية ليتفادى الالتقاء بأكثر من 120 صحفياً كانوا في انتظاره أمام أبواب المحكمة .



وكان رونالدو (32 عاماً) قد استدعي للمثول أمام القاضية مونيكا غوميز للإدلاء بأقواله في الاتهامات المنسوبة إليه من قبل مصلحة الضرائب الإسبانية، التي اتهمته بارتكاب أربع جرائم ضريبية في الفترة ما بين عامي 2011 و2014، تهرب خلالها من سداد 14 مليون و700 الأف يورو. سيريانيوز 2017-07-31 21:17:45 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق