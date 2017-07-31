تأجلت عملية مغادرة الآلاف من المتشددين واللاجئين السوريين من منطقة حدودية في لبنان إلى شمال غرب سوريا الى يوم الثلاثاء, في اطار المرحلة الثانية من الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين "حزب الله" و "جبهة النصرة" في منطقة جرودعرسال..

وبين (الاعلام الحربي) التابع لحزب الله, أن التأجيل جاء بسبب "إجراءات لوجستية" بما في ذلك اكتمال وصول جميع الحافلات المشاركة في عملية النقل إلى المنطقة.

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وكان من المقرر ان يتم نقل الآلاف من المتشددين واللاجئين السوريين من منطقة حدودية في لبنان إلى شمال غرب سوريا يوم الاثنين.

ويأتي إجلاء المتشددين واللاجئين في إطار المرحلة الثانية من اتفاق لوقف إطلاق النار في جرود عرسال.

وبدأ تطبيق المرحلة الاولى من الاتفاق امس الاحد بتبادل جثث القتلى من الطرفين "حزب الله " و "النصرة".

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار، حيز التنفيذ يوم الخميس، ويشمل رحيل جميع مقاتلي "جبهة النصرة" من المنطقة المحيطة بعرسال برفقة أي مدنيين يرغبون في المغادرة معهم من مخيمات اللاجئين في المنطقة.