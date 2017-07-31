أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية، يوم الاثنين، أنها أوقفت جنودا أساؤوا معاملة 4 أشخاص ضُبطوا خلال محاولتهم التسلل من سوريا إلى تركيا.

وأوضحت الأركان في بيان نشرته وكالة (الأناضول)، على خلفية انتشار مقطع فيديو يظهر قيام جنود أتراك يسيؤون معاملة أشخاص، إنه "جرى توقيف الجنودالذين قاموا بتصرفات لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال بحق أشخاص قبض عليهم أثناء محاولتهم الدخول من سوريا إلى تركيا بطرق غير شرعية".

ونوهت أن " الاجراءات الإدارية والقانونية بدأت بحق الموقوفين". مضيفة أن "الأشخاص الأربعة الذين حاولوا اجتياز الحدود بطرق غير شرعية، جرى ترحيلهم إلى خارج الحدود، في إطار القوانين النافذة، عقب إجراء الفحص الطبي لهم، والتأكد من أنهم في وضع صحي جيد".

وانتشر منذ أيام، مقطع فيديو يظهر جنود اتراك يضربون 4 سوريين ضبطوا في موقع "سفرلي- سيوري" بولاية هطاي (جنوب) خلال محاولتهم التسلل إلى تركيا.

وأفادت المعلومات أنه بينما كان الجنود يضربون الأشخاص، كان أحدهم ويحمل رتبة عريف يصوّر ما يحصل عبر هاتفه المحمول.

ونوهت المعلومات إلى أن هيئة التحقيق أكدت أن إساءة معاملة الأشخاص الأربعة وقعت في إحدى وحدات حرس الحدود يوم 28 تموز الحالي، نحو الساعة 11 ظهرًا.

وأشارت المعلومات إلى أن الجندي الذي صور المقطع، قام بإرساله عبر "واتس آب" إلى سيدة تدعى "فريدة. أ" في ألمانيا.

وأغلقت تركيا جميع معابرها البرية الرسمية مع سوريا، وشددت الحراسة وقامت ببناء جدار عازل في بعض الأماكن. كما أعلنت ، فرض تأشيرة دخول (فيزا) على المواطنين السوريين الوافدين إلى تركيا عن طريق المنافذ البحرية والجوية، وذلك "للحد من الهجرة غير الشرعية" إلى الدول الأوروبية.

يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا يبلغ حوالي 2.7 مليون نسمة