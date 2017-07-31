رفضت السلطات الانكليزية طلب تقدم به طلاب سوريين للمشاركة في الاولمبياد الدولي في علم الاحياء المقام في لندن.

وقالت "هيئة الطلاب السوريين الاوائل" في بيان لها " أن هذا الرفض يؤكد ما يدور في أذهان الشباب السوري وخاصة الفريق السوري لعلم الأحياء حول مفهوم الديمقراطية الذي تنادي به تلك الدول، مبينة أن هذه هي المرة الثانية بعد العام 2015 التي يحدث فيها مثل ذلك مع وفد الجمهورية العربية السورية."



وبحسب "سانا" أعربت الهيئة الوطنية للأولمبياد العلمي السوري من جهتها عن أملها بأن "تضمن الدول المضيفة منح تأشيرات الدخول اللازمة لأعضاء الوفود المشاركة في الأولمبياد قبل أن تقدم ترشيحها للاستضافة من أجل تجنب تكرار مثل هذه الحادثة مع سورية أو أي بلد آخر مستقبلاً.

ولم يتسنَ لسيريانيوز الاتصال مع المكتب المختص التابع للخارجية البريطانية لتحديد سبب الرفض فيما اذا كان "سياسيا" ام يتعلق باجراءات القبول والدخول للمملكة.

وكان فريق الاولمبياد السوري اختصاص الرياضيات قد شارك مؤخرا في المنافسات التي حصلت في ريوديجانيرو في البرازيل وحصل على المركز 56 بين الفرق المتبارية.



