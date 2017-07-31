تابع قائمة باسماء المطاعم والمحال في دمشق التي اغلقت لمخالفتها "الشروط الصحية" الاخبار الاقتصادية شارك

قامت الجهات المختصة باغلاق عدد كبير من المحال والمطاعم والمخازن الغذائية وذلك لمخالفات تتعلق بالقذارة والغش وعدم مراعاة المواصفات والشروط الصحية.

وتشهد المدن السورية التي ما زالت تحت سيطرة النظام السوري بشكل عام "انفلات" في عملية المراقبة وضبط الاسعار بحسب عدة شكاوي تلقتها سيريانيوز. وتقوم السلطات مؤخرا بتكثيف عمليات ضبط المخالفات خاصة الصحية منها بحسب ما يتم نشره في وسائل الاعلام الرسمية. واوردت صحيفة تشرين بانه تم ضبط اكثر من 100 مخالفة في مدينة دمشق خلال شهر تموز ، طال بقاليات ومطاعم ومخازن وافران ومحلات عصير ومحال تملك "سمعة كبيرة" وفيما يلي بعض الاسماء التي اوردتها الصحيفة للمحال التي تم اغلاقها. مطاعم .. الثناء الذواق اللقمة الشامية عز الشام الهدى الأهلي باب الحارة ملك البطاطا فلافل علاء الدين محال افران ومخازن كيوب برغر ( المزة ) معجنات الأمين ( المزة ) ومطعم صاج ( المزة ) مخبز البوابة ( الميدان ) معجنات الشامي (دمر ) تنور زمان (ركن الدين ) كما اغلقت السلطات عدد من مطاعم الفلافل والفول والحمص والساندويش والعصائر ، و ثلاثة محال للحلويات في المزة القديمة وركن الدين والجزماتية و أربعة محال حلويات أخرى في كفرسوسة والقزازين ودمشق القديمة وركن الدين ، بالاضافة معمل حلاوة طحينية في مأذنة الشحم بحسب الصحيفة. سيريانيوز

2017-07-31 00:29:21 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق