أكد التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، يوم الأحد، أنه لم ينفذ غارات جوية على مواقع قرب الميادين في دير الزور بتاريخ 29 تموز الجاري.

ونلقت وكالة "نوفوستي" عن متحدث باسم التحالف الدولي قوله"في الوقت الراهن، تشير تسجيلاتنا إلى أن التحالف لم يوجه ضربات بالقرب من الميادين في سوريا يوم 29 تموز".

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين اتهمت في رسالتين أرسلتهما لمجلس الأمن والأمم المتحدة طيران التحالف الدولي بتنفيذ غارات يوم السبت أدت لمقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين، مطالبة بحل التحالف الدولي وادنته.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

سيريانيوز