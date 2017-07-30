اصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، نشرة جديدة لاسعار الكعك و خبز الصمون و السياحي و النخالة لتقارب بذلك الاسعار الموجودة بالسواق..

وبحسب النشرة التي اعتمدتها الجمعية الحرفية لصناعة الخبز و الكعك و المعجنات بدمشق و ريفها فقد تم تسعير كيلو الصمون القاسي بـ٤٠٠ ليرة، فيما تم تسعير كيلو خبز الصمون الطري بـ ٣٥٠ ليرة .

وفيما يخص سعر الخبز السياحي تم تحديد سعره بـ 300 ليرة للكيلو، وخبز النخالة بـ ٢٥٠ ليرة للكيلو ايضا.

اما سعر كيلو الكعك بالسمسم بلغ 750 ليرة ، في حين حدد سعر الكعك بدون سمسم 700 ليرة .

واكدت المديرية ان هذه الأسعار حد أقصى لا يجوز تجاوزها و يمكن البيع بأقل منها ، كما يجب على كافة المنتجين و الباعة لهذه المواد الإعلان عن الأسعار بشكل واضح و مقروء.

وحذرت المديرية المخالفين لهذه النشرة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة رقم 23 من القانون 14 لعام 2015 .

وكانت آخر تسعيرة رسمية لأسعار هذه السلع صدرت من قبل مديرية التجارة الدخلية في آذار 2016، وهي تقل عن الأسعار الصادرة حديثاً بمعدل 50- 100 ليرة.

وتشهد أسعار المواد والسلع ارتفاعا بشكل متزايد في ظل الأزمة، وما تبعها من ضغوطات على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية، ومن انخفاض بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، إضافة لعوامل أخرى, في حين وعدت الحكومة مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق.

سيريانيوز