أطلقت "فيسبوك" تحديثاً جديداً لمنصة "مسنجر" الخاصة بتواصل الشركات مع الزبائن التي اطلقتها منذ اشهر.

وبحسب " zdnet"، فإن التحديث الجديد يجلب المزيد من الأدوات للشركات لتحسين تواصلها، وهو ما تسعى إليه "فيسبوك" لتجذب المزيد من الشركات للإعتماد على تطبيق وخدمة "مسنجر".

وقدمت "فيسبوك" بروتوكول "التسليم"، والذي يتيح إمكانية أن يستلم موظف بشري متابعة التواصل مع مستخدم بعد أن كان بوت برمجي يتواصل معهم.

وبحسب التحديث الجديد أصبحت هناك معالجة لغة حية ضمن مسنجر نفسه ما يعني إمكانية التعرف على سبعة عوامل مختلفة مثل التاريخ، الوقت، الموقع الجغرافي، رقم الهاتف، المبلغ، عنوان البريد الإلكتروني في الرسائل المرسلة من المستخدمين.

وقام التحديث الجديد بتحسين توجيه البوت المناسب أو الرسالة المناسبة وفق طلب المستخدم، مثلاً لو تم إدخال موقع جغرافي يتم التعرف عليه كموقع تسليم الطلبية، بينما عنوان البريد الإلكتروني لإرسال ملف لتحميله.

وأيضاً، أضافت "فيسبوك" ضمن التحديث الجديد، الأزرار التي يمكن وضعها في الصفحات CTA وهي Shop Now, Get Support, Get Updates, Play Now و Get Started، وهذه الأزرار تحفز الزائر على الضغط عليها للطلب أو الدخول إلى موقع أو ما شابه.