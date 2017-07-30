هل تلمح "آبل" بالتخلي عن أجهزة "آيبود"؟ علوم وتكنولوجيا شارك

أزالت "آبل" متاجر أجهزة "آيبود نانو" و"آيبود شافل" الإلكترونية، في خطوة قد تكون إعلاناً غير مباشراً لتوقيف دعم هذه الأجهزة.

وبحسب "عالم التقنية"، فإن "آبل" حافظت على "آيبود تاتش" كخيار وحيد أمام الراغبين باقتناء أجهزة تشغيل الموسيقى من آبل، بمساحة 32 غيغابايت وسعر 199 دولار أمريكي، و128 غيغابايت بسعر 299 دولار أمريكي. وتلمح الشركة بهذا الإجراء بشكل غير رسمي إلى قرب انتهاء حقبة هذه النوع من الأجهزة، بعد أن بدأت بأول خطوة في ذلك عام 2014 عندما أعلنت إيقاف جهاز "آيبود كلاسيك".

2017-07-30 20:42:18 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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