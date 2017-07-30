أطلقت شركة Kaspersky لأمن الحواسيب، برنامج مجاني لمكافحة الفيروسات على مستوى العالم، بعد ان كان قيد الاختبار في بعض البلدان.

وبحسب " engadget" فإن البرنامج الجديد لا يدعم شبكة VPN، التي توفر اتصالا أمنًا بالإنترنت والحفاظ على هوية المستخدم وتحمي خدمة الدفع عبر الإنترنت، بينما يحتوي على جميع الإمكانيات والميزات الأساسية التي يحتاج إليها لحماية حاسوبه.

ويمكن للمستخدم عبر البرنامج الجديد، فحص جميع الملفات ورسائل البريد الإلكتروني الخاص به ومسح الملفات الضارة، ويقوم أيضاً بحماية جهازه أثناء استخدام الويب، كونه يحجب ويواجه البرمجيات الخبيثة التي تصيب النظام.

ولا يحتوي برنامج مكافحة الفيروسات الجديد على أي إعلانات مثل باقي البرامج الأخرى المجانية لمكافحة الفيروسات، وبدلًا من هذه الإعلانات ستقوم الشركة باستخدام المعلومات لتطوير برامجها بتقنيات تعلم الاله عبر منتجاتها.