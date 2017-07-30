أضاف "واتس اب"، ميزة الاختصارات، والتي يمكن من خلالها الضغط بشكل مطوّل على آيقونة التطبيق للوصول إلى الكاميرا، أو لإنشاء محادثة جديدة، أو للوصول إلى المحادثات المُثبّتة بصورة أسرع.

وبحسب " Android Police" فإن الميزة أضيفت للاصدار رقم 2.17.277، بينما يسمح نظام "آندرويد" بتعديل الاختصارات وإضافتها كأيقونات منفضلة أيضًا إلى شاشة التطبيقات الرئيسية.



وتشبه هذه الميزة، الخاصية الموجودة في "آيفون6 بلس" ومافوق وهي اللمس ثلاثي الأبعاد، والتي تسمح بالضغط بقوّة على الشاشة لتنفيذ شيء مُعيّن، كعرض اختصارات عند الضغط بقوّة على آيقونة تطبيق ما.



والميزة الجديدة في "آندرويد" يمكن أن تصل لجميع الأجهزة الداعمة لأندرويد 7.1 لأنها غير مقيدة بتقنية محددة.