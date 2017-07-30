قال الرئيس التنفيذي لـ "ألفا بت" الشركة الأم لـ "غوغل" إن الأخيرة تهدف إلى تدريب عشرة ملايين شخص في أفريقيا على مهارات الانترنت على مدى السنوات الخمس القادمة في مسعى لجعلهم أكثر تأهيلا للتوظيف.

وقالت متحدثة باسم "غوغل" إن عملاق التكنولوجيا الأمريكي يأمل أيضا بتدريب 100 ألف مطور لبرامج الكمبيوتر في نيجيريا وجنوب أفريقيا.

وكانت الشركة قد اطلقت مبادرة في نيسان 2016 لتدريب شبان أفارقة على المهارات الرقمية. وأعلنت في آذار أنها "حققت" هدفها الأولي لتدريب مليون شخص.

وأبلغ ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لـ "ألفا بت" مؤتمرا صحفيا أن الشركة "ملتزمة بتجهيز 10 ملايين شخص آخرين على مدى الأعوام الخمسة القادمة للتوظيف مستقبلا".