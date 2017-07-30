طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الأحد، مجلس الامن والأمم المتحدة بحل التحالف الدولي بقيادة واشنطن، مجددة اتهامه بارتكاب مجازر بحق المدنيين في سوريا.

وقالت الوزارة في رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، "يواصل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ارتكاب المجازر بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوري عبر الغارات الجوية التي يقوم بها بشكل يومي وخاصة في محافظات الرقة والحسكة وحلب وديرالزور وذلك بطريقة منهجية ومستمرة ونمطية منذ بدء تدخله غير المشروع بهدف دعم المجموعات الارهابية المسلحة في الجمهورية العربية السورية بتاريخ 23 أيلول 2014".

وفصلت الرسالتين ما ارتكبه التحالف من مجازر في سوريا، وقالت "ارتكب التحالف الدولي مجازر بحق المدنيين في قرى وبلدات ومدن كشكش جبور وكشكش زيانات في محافظة الحسكة.. والكشكية والميادين والطيبة والبوكمال في محافظة ديرالزور وذلك بتاريخ 3 و12 و18 و24 و27 و29 و30 تموز 2017 حيث استهدف الطيران الحربي الأمريكي وطيران التحالف الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في هذه القرى والبلدات والمدن بالصواريخ والقنابل ما أسفر عن مقتل وجرح المئات من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ".

وكان 6 قتلى و10 جرحى سقطوا يوم الأحد جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), على مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، عقب يوم من مصرع 10 مدنيين على الأقل واصابة اخرين جراء قصف طيران التحالف الدولي على منطقة الميادين في دير الزور.

وتابعت الوزارة "كما ارتكب طيران التحالف الأمريكي ثلاث مجازر بحق المدنيين السوريين بتاريخ 27 و28 و29 حزيران 2017 في بلدة الصور وقرية الدبلان ومدينة الميادين في محافظة ديرالزور ما اسفر عن مقتل أكثر من 90 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ حيث استخدم التحالف الدولي في هذه الاعتداءات قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا وقام أيضا بتاريخ 9 حزيران 2017 باعتداءات على منازل المدنيين في أحياء المشلب والصناعة والسباهي في محافظة الرقة ما أسفر أيضا عن مقتل 18 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ".

وأضافت "تدين حكومة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات جرائم التحالف الدولي التي يرتكبها بحق المدنيين واعتداءاته على البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والخدمية والنفطية والغازية والممتلكات العامة والخاصة في الجمهورية العربية السورية والتي أسفرت عن سفك دماء الكثير من أطفال سوريا ونسائها ودمار هائل وخسائر مادية فادحة وتدعو حكومة الجمهورية العربية السورية الى حل هذا التحالف غير المشروع الذي تأسس دون طلب من الحكومة السورية وخارج إطار الأمم المتحدة".

وطالبت الوزارة في رسالتيها مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووقف جرائم هذا التحالف بحق الشعب السوري والزام كل الدول بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ولاسيما القرار 2253-2015.

وكشف تقرير التحالف الدولي، ان ما لا يقل عن 600 مدني قتلوا في ضربات للتحالف بالعراق وسوريا منذ بداية الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في 2014.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

سيريانيوز