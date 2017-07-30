كشف مصدر أمني في لبنان، يوم الأحد، إن حوالي 8 آلاف شخص سجلوا أسمائهم لمغادرة المنطقة الحدودية اللبنانية قرب عرسال، إلى منطقة تسيطر عليها المعارضة في سوريا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المصدر قوله دون أن تسمه، إن "نحو ثمانية آلاف شخص سجلوا أسماءهم ليغادروا المنطقة الحدودية اللبنانية قرب بلدة عرسال متجهين إلى منطقة تسيطر عليها المعارضة في سوريا في إطار اتفاق محلي لوقف إطلاق النار بين جماعة حزب الله اللبنانية وجبهة النصرة".

ويأتي ذلك بعد أن في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ يوم الخميس، ويشمل رحيل جميع مقاتلي "جبهة النصرة" من المنطقة المحيطة بعرسال برفقة أي مدنيين يرغبون في المغادرة معهم من مخيمات اللاجئين في المنطقة.

وكانت أولى خطوات وقف إطلاق النار بدأت في وقت سابق من يوم الأحد، بتبادل جثث القتلى من الجانبين. ومن المقرر إطلاق سراح خمسة أسرى من حزب الله تحتجزهم جبهة النصرة في إطار الاتفاق.

وأطلق الجيش النظامي و"حزب الله" اللبناني، في 19 الجاري عملية عسكرية تستهدف مسلحي "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) في منطقة جرود عرسال وجبال القلمون الغربي قرب الحدود اللبنانية, وحقق من خلالها تقدما وسيطر على عدة تلال ومرتفعات .

سيريانيوز