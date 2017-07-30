قالت مصادر معارضة، يوم الأحد، إن قتلى وجرحى سقطوا جراء قيام انتحاري بتفجير نفسه أمام أحد المقرات التي تستضيف اجتماعاً لقيادات فصائل معارضة مع وجهاء عشائر في قرية النجار بريف حلب الجنوبي.

وقالت المصادر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن 4 قتلى سقطوا وأصيب آخرين، جراء قيام انتحاري يرتدي حزام ناسف بتفجير نفسه أمام إحدى المقرات العسكرية في قرية النجار بريف حلب الجنوبي، خلال اجتماع لقيادات من فصيلي أحرار وتحرير الشام مع وجهاء عشائر في المنطقة.

ويتكرر استهداف مواقع لقيادات المعارضة المسلحة في حلب وإدلب، يتبنى معظمها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، كان أبرزها استهداف سيارة قائد في حركة "هيئة تحرير الشام" عبد الله المحيسني في حزيران الماضي.