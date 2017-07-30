دخلت قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، يوم الأحد، إلى بلدة النشابية في منطقة المرج بالغوطة الشرقية لدمشق للمرة الأولى منذ سنوات من الحصار.

وقالت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن 17 شاحنة تحتوي مواد إغاثية وغذائية وأدوية دخلت الغوطة الشرقية من جهة معبر الوافدين، على أن تخصص لبلدة النشابية فقط.

ولفتت المصادر إلى ان القافلة تابعة لمنظمات أممية ولا علاقة لها بالمساعدات الروسية التي تم إدخالها مؤخراً لمنطقة الغوطة، بموجب اتفاق خفض التوتر في المنطقة.

وكانت قافلة مساعدات أممية دخلت منطقة دوما قبل 3 أيام عبر مخيم الوافدين أيضاً.

وكانت روسيا أعلنت قبل أيام عن إرسال 3 شاحنات مساعدات تحمل على متنها 15 طنًا من المساعدات، بينها 13 طنًا من المواد الغذائية، و2 طن من الأدوية إلى مسلحي المعارضة.

ويأتي إيصال المساعدات للغوطة الشرقية بريف دمشق، بموجب اتفاق تم التوصل إليه في مصر، خلال مفاوضات مع ممثلي المعارضة المسلحة، لإنشاء آلية لوقف التصعيد في الغوطة، وإيصال قوافل المساعدات للمنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الثلاثاء، بدء عمل نقطة تفتيش روسية سورية في غوطة دمشق الشرقية، وذلك عقب التوصل الى اتفاق مع ممثلين مع المعارضة خلال مفاوضات جرت في مصر، بشأن نظام إدارة منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية، حيث سيتم انشاء نقطتي تفتيش و4 نقاط مراقبة للشرطة العسكرية الروسية في المنطقة.

يذكر أن الاتفاق حول إنشاء منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية دخل حيز التنفيذ ظهر الاثنين، ومن أهم بنوده الوقف الشامل لإطلاق النار في المنطقة.

سيريانيوز