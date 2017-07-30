قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأحد، إن إنشاء منطقة لخفض التوتر جنوب سوريا، جاء نتيجة التعاون الروسي الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف بوتين في حديث لقناة "روسيا1"، إن "هذه الخطوة لم تحقق مصلحة سوريا وروسيا فقط إنما والأردن وإسرائيل، ما يعني أنها تخدم مصالح الولايات المتحدة أيضا."

وسبق لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان اعلن أن موسكو وواشنطن فعلتا كل ما بوسعهما للأخذ بعين الاعتبار المصالح الإسرائيلية أثناء إعدادهما لخطة إنشاء منطقة تخفيف التوتر جنوب سوريا.

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني اعتبر يوم السبت أن ملامح الطريق بالنسبة لسوريا بدأت تتضح، مشيراً الى اتفاق خفض العنف جنوب البلاد.

وكان الكرملين الروسي وصف يوم الخميس الوضع في سوريا بشكل عام بانه ايجابي لا سيما بعد انشاء مناطق تخفيف التوتر.

وتم الاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ، بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا, بدءا من الاحد 9 تموز الجاري.

سيريانيوز