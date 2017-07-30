شن الجيش النظامي, يوم الاحد, هجوما على محاور جوبر- عين ترما بريف دمشق, وسط استهداف المنطقة بعشرات الصواريخ.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قصفا جويا وصاروخيا مكثفا استهدف أطراف حي جوبر وبلدة عين ترما .

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة ان هجمات صاروخية ومدفعية وجوية مكثفة طالت تحركات للعناصر المسلحة في محور"جوبر" "عين ترما" .

وبدأ الجيش النظامي في شهر حزيران عملية عسكرية على محوري عين ترما - جوبر شمال شرق العاصمة, وسط معارك عنيفة دارت مع فصائل معارضة, حيث تحدثت مصادر موالية عن تقدم احرزه الجيش, وسيطرته على عدة نقاط.

وتمكن الجيش النظامي في الأشهر الماضية من فرض سيطرته وضرب طوق على معظم مناطق دمشق بعمليات عسكرية أفضت إلى اتفاقات تسوية، ولم يبق للمعارضة إلا عدة جيوب في جوبر ، وفي محيطها الغوطة الشرقية والجزء الجنوبي "مخيم اليرموك وجواره".