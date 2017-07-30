سقط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين, يوم الاحد, جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), على مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصادر أهلية قولها ان " طيران التحالف قصف مشفى عائشة والنادي ودوار الشهداء بمدينة البوكمال ما تسبب بمقتل 6 مدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة 10 آخرين ووقوع أضرار مادية بالبنى التحتية”.

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وجاء ذلك عقب يوم على مقتل 10 مدنيين على الأقل مصرعهم واصابة اخرين جراء قصف طيران التحالف الدولي على منطقة الميادين في دير الزور.

وكشف تقرير التحالف الدولي الشهر الجاري، ان ما لا يقل عن 600 مدني قتلوا في ضربات للتحالف بالعراق وسوريا منذ بداية الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في 2014.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.