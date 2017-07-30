مانشستر سيتي يختتم مبارياته بكأس الابطال الدولية بفوز عريض أمام توتنهام اخبار الرياضة شارك

اختتم مانشستر سيتي الإنكليزي جولته الأميركية ومشاركته في كأس الأبطال الدولية الودية بفوزه كاسح على مواطنه توتنهام هوتسبر 3-صفر على ملعب "نيسان ستاديوم" في ناشفيل (ولاية تينيسي).

ودخل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا إلى مواجهته مع وصيف بطل الدوري الممتاز بمعنويات مرتفعة جداً بعد الفوز الكبير الذي حققه في مباراته الثانية خلال جولته الأميركية وكانت على حساب ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا 4-1، معوضاً بذلك خسارته مباراته الأولى ضد جاره اللدود مانشستر يونايتد صفر-2.



ورغم افتتاحه التسجيل منذ الدقيقة 10 برأسية لجون ستونز إثر ركلة حرة من البلجيكي كيفن دي بروين وحصوله على عدد من الفرص، انتظر سيتي حتى الدقيقة 73 لإضافة الهدف الثاني عبر رحيم ستيرلينغ بعد مجهود فردي للفرنسي سمير نصري.



وحاول سبيرز العودة إلى اللقاء وكان قريباً من الوصول إلى الشباك عبر الدنماركي كريستيان إيريكسن لكن الحارس البديل السويسري الشاب أريغانيت موريتش كان له بالمرصاد.



وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة أضاف سيتي هدفه الثالث إثر معمعة داخل المنطقة أنهاها الإسباني اليافع إبراهيم دياز (17 عاماً) في الشباك (1+90).



والملفت أن ستونز وستيرلينغ ودياز سجلوا أيضًا ثلاثة من أهداف فريقهم الأربعة في مرمى ريال مدريد.



وهي الهزيمة الثانية على التوالي لتوتنهام في جولته الأميركية بعد تلك التي تعرض لها في منتصف الأسبوع أمام روما الإيطالي (2-3)، مقابل فوز على باريس سان جيرمان الفرنسي (4-2).



ويخوض كل من سيتي وتوتنهام مباراة تحضيرية أخرى قبل انطلاق الموسم، حيث يلعب الأول مع مواطنه وست هام يونايتد الجمعة المقبل في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، فيما يلتقي توتنهام مع يوفنتوس الإيطالي على ملعبه الموقت "ويمبلي" السبت المقبل.



ويبدأ سيتي مشواره في الدوري ضد الوافد الجديد برايتون في 12 آب خارج ملعبه، فيما يحل توتنهام ضيفاً في اليوم التالي على العائد نيوكاسل يونايتد. سيريانيوز 2017-07-30 12:54:45 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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