برشلونة يحسم لقاء الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد ويتوج بكأس الأبطال الدولية اخبار الرياضة شارك

توّج برشلونة بكأس الأبطال الدولية عقب فوزه الأحد على غريمه التقليدي ريال مدريد بطل الدوري، بنتيجة (3-2) في مدينة ميامي الأمريكية على ملعب "هارد روك ستاديوم".

وسجل بيكيه هدف الفوز في الدقيقة 50 من المباراة التي تقدم خلالها النادي الكاتالوني بهدفين نظيفين عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي (3) والكرواتي إيفان راكيتيتش (7)، قبل أن يقلص ريال الفارق بواسطة الكرواتي الآخر ماتيو كوفاسيتش (14) ثم يدرك التعادل عبر ماركو أسينسيو (36).



وهي المرّة الأولى التي يتواجه فيها عملاقاً إسبانياً خارج بلادهما منذ 35 عاماً والأولى على الإطلاق في الولايات المتحدة.



ومن المؤكد أن الزمن تغير كثيراً ما بين 1982 حين لعب ريال وبرشلونة مباراة ودية في فنزويلا بعد انتهاء الموسم المحلي لم تكن حتى منقولة على شاشات التلفزة في أوروبا، و2017 حيث أصبح العالم بأكمله يترقب المواجهات بين هذه العملاقين وحتى إن كانت ودية مثل تلك التي أقيمت السبت في إطار كأس الأبطال بنسختها الأميركية.



وهي الهزيمة الثالثة لفريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ثلاث مباريات خلال الجولة الأميركية، والأولى كانت بركلات الترجيح أمام مانشستر يونايتد بعد تعادلهما 1-1، والثانية كانت قاسية على يد جار الأخير مانشستر سيتي 1-4.



أما بالنسبة لبرشلونة، فقد حقق فوزه الودي الثالث في جولته الأميركية بقيادة مدربه الجديد أرنستو فالفيردي الذي خلف لويس أنريكي، بعد أن سبق له التغلب على يوفنتوس الإيطالي 2-1 ومانشستر يونايتد الإنكليزي 1-صفر بفضل الأهداف الثلاثة للبرازيلي نيمار الذي عكر تحضيرات فريقه للموسم الجديد في ظل الحديث عن احتمال انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو. سيريانيوز 2017-07-30 13:13:18 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق