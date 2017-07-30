باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على موناكو ويتوج بكأس السوبر الفرنسية للمرة السابعة اخبار الرياضة شارك

توّج باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسية للمرة الخامسة توالياً والسابعة في تاريخه عقب فوزه على موناكو، بطل الدوري، بنتيجة (2-1) في مدينة طنجة المغربية.

وبادر موناكو بافتتاح النتيجة عبر متوسط ميدانه جبريل سيديبيه (30) ولكنّ البرازيلي داني ألفيش لعب دور البطولة في الشوط الثاني بعد توقيعه هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة رائعة (51)، قبل أن يهدي لزميله أدريان رابيو كرة الهدف الثاني على طبق من ذهب (63).



واللقب هو الخامس على التوالي، لباريس سان جيرمان، في المسابقة والسابع في تاريخه، بعد أعوام 1995 و1998 و2013 و2014 و2015 2016، فيما فشل موناكو في إحراز لقبه الخامس بعد أعوام 1961 و1085 و1997 و2000. سيريانيوز 2017-07-30 13:04:39 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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