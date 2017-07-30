لقي مراسل قناة "روسيا اليوم" خالد الخطيب، مصرعه خلال تغطيته عمليات الجيش النظامي في ريف حمص الشرقي.

وذكر موقع (روسيا اليوم) أن "الخطيب قتل أثناء تغطيته عمليات الجيش النظامي في منطقة البغيلية بريف حمص الشرقي، بنيران تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)".

من جهتها، نوهت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن الخطيب كان يعمل مراسلاً لقناة "الاخبارية" السورية وصحفيا متعاونا مع إذاعة شام إف إم.

ولقي في السنوات الاخيرة عدد من الصحفيين والمراسلين مصرعهم خلال تغطيتيهم لمناطق الصراع في سوريا.