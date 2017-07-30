الارسنال يسحق بنفيكا ويواجه إشبيلية الاسباني بنهائي كأس ملعب الإمارات اخبار الرياضة شارك

حقق أرسنال الإنكليزي فوزاً عريضاً على ضيفه بنفيكا البرتغالي بنتيجة (5-2) في كأس استاد الإمارات الودية .

على ملعب الإمارات في لندن، سجّل أهداف أرسنال كل من تيو والكوت في مناسبتين (24 و32) والمدافع ليساندرو لوبيز من خطأ في مرمى فريقه (52) وأوليفييه جيرو (64) وأليكس إيووبي (70)، في حين وقّع بنفيكا هدفيه بواسطة فرانكو سيرفي (11) وإدواردو سالفيو (39).



وتأهل بذلك فريق المدفعجية إلى المباراة النهائية من البطولة ليواجه إشبيليه الإسباني الذي فاز على لايبزيغ الألماني بهدف نظيف. سيريانيوز 2017-07-30 12:26:48 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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