بدأت, صباح الاحد, امتحانات الدورة الثانية لعام 2017 للشهادة الثانوية بمختلف فروعها العامة “العلمي والأدبي” و"الثانوية الشرعية والمهنية" بفروعها الصناعية والتجارية في كافة المحافظات السورية. حيث تقدم إليها أكثر من مئة ألف طالب وطالبة

ونقلت وكالة (سانا) عن وزير التربية هزوان الوز قوله, في تصريح للصحفيين, ان "الامتحانات جرت في يومها الأول في المحافظات جميعها بكل هدوء وسط التزام الطلبة والمراقبين في قاعات الامتحان بكل التعليميات والأنظمة الوزارية”.

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وكانت وزارة التربية اعلنت في وقت سابق أن عدد الطلاب المسجلين في كل فروع الشهادة الثانوية وفي جميع المحافظات يبلغ 101082 طالبا وطالبة منهم 90600 طالب وطالبة من شهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي و1187 من طلاب الثانوية الشرعية و9295 طالبا وطالبة من الثانوية المهنية بمختلف فروعها.

يشار الى ان وزارة التربية أصدرت 2 تموز ، نتائج امتحانات الدورة الأولى لشهادة الدراسة الثانوية بفروعها المختلفة العامة والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية، ووصلت نسبة النجاح في الفرع العلمي إلى 55,53%، والفرع الأدبي 44,27%.