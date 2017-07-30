أصدر محافظ دمشق بشر الصبان قرارا, يوم الاحد, يقضي بإعادة افتتاح محل بوظة "بكداش" في سوق الحميدية بدمشق, بعد إغلاقه لأكثر من أسبوع نتيجة ارتكابه مخالفات عدة.

واوضح عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق عمار كلعو في تصريح لصحيفة ( للوطن) المحلية, ان " القرار جاء بعد أن تقدم أصحاب المحل بطلب لإعادة الافتتاح، شريطة التزام المحل بجميع الشروط الصحية، وإعطائه مهلة 10 أيام، مع العمل على رصد واقع العمل ومدى التزام المحل بجميع التوجيهات الصادرة، والقيام بجولات مستمرة ومفاجئة".

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وأكد عضو المكتب التنفيذي أنه "تمت مراعاة التاريخ العريق لمحل بوظة بكداش، ولكن قرار الإغلاق جاء بمثابة عدم السكوت عن أي مخالفات حاصلة، خاصة فيما يتعلق بالصحة الغذائية".

وكانت محافظة دمشق اصدرت قرارا في 19 الشهر الجاري يقضي بإغلاق محل "بوظة بكداش" في منطقة الحميدية بدمشق, بسبب وجود "مخالفات على صعيد خلط الفستق الحلبي بفستق العبيد واستخدام حليب البودرة المجفف بدلا من الحليب العادي، إضافة إلى وجود قذارة في قسم التحضير"

ويعتبر بكداش أشهر متجر لبيع البوظة في دمشق، تم تأسيسه عام 1885 في سوق الحميدية بدمشق القديمة.

وتم في الاونة الاخيرة في الاونة الاخيرة اغلاق العديد من المعامل والمحلات , واتلاف المنتجات الفاسدة واحالة المخالفين إلى القضاء, بحسب التصريحات الرسمية.