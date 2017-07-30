بدأ, يوم الاحد, تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل الجثامين بين "حزب الله" اللبناني و"جبهة النصرة" برعاية الأمن العام اللبناني.

وذكرت قناة (المنار) انه تم "نقل جثث مقاتلي النصرة من ثكنة اللواء التاسع باللبوة الى مستشفى البتول بالهرمل حيث تقرر وضعها في برادات المستشفى بانتظار اتمام العملية

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وذكرت وسائل اعلام لبنانية انه تم "وصول جثث مقاتلي "النصرة" الى اللواء الثامن في اللبوة بانتظار وصول جثامين قتلى "حزب الله" لاتمام عملية التبادل".

وكان (الاعلام الحربي) التابع للحزب, اعلن في وقت سابق انه سيتم تجميع جثث قتلى "النصرة" وعددها 9 لتسليمها للامن العام اللبناني, في المقابل سيتم تسليم رفاة لقتلى لـ"حزب الله" وعددها 5 قضوا في معارك الجرود، على ان تحصل عملية التبادل في اللبوة.

وجاء ذلك عقب اعلان "حزب الله" اللبناني ان المفاوضات مع مسلحي "جبهة النصرة" في منطقة عرسال تشرف على نهايتها.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار , الذي تم التوصل اليه, بين "حزب الله" و"جبهة النصرة" حيز التنفيذ, صباح الخميس, في جرود عرسال, على الحدود اللبنانية – السورية, حيث سيغادر من بقي من عناصر "النصرة" وعوائلهم إلى إدلب.

وأطلق الجيش النظامي و"حزب الله" اللبناني، في 19 الجاري عملية عسكرية تستهدف مسلحي "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) في منطقة جرود عرسال وجبال القلمون الغربي قرب الحدود اللبنانية, وحقق من خلالها تقدما وسيطر على عدة تلال ومرتفعات .