أعلن "حزب الله", يوم الأحد, عن بدء تنفيذ صفقة التبادل بينه وبين و"جبهة النصرة" برعاية الامن العام اللبناني, كمرحلة أولى لوقف النار.

واوضح (الاعلام الحربي) التابع للحزب, انه "يتم تجميع جثث قتلى "النصرة" وعددها 9 لتسليمها للامن العام اللبناني, في المقابل سيتم تسليم رفاة لشهداء لـ"حزب الله" وعددها 5 قضوا في معارك الجرود، على ان تحصل عملية التبادل في اللبوة".

وستتولى الهيئة الصحية الاسلامية نقل جثث "النصرة" في المقابل سينقل الصليب الاحمر رفاة شهداء حزب الله.

وجاء ذلك عقب اعلان "حزب الله" اللبناني ان المفاوضات مع مسلحي "جبهة النصرة" في منطقة عرسال تشرف على نهايتها.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار , الذي تم التوصل اليه, بين "حزب الله" و"جبهة النصرة" حيز التنفيذ, صباح الخميس, في جرود عرسال, على الحدود اللبنانية – السورية, حيث سيغادر من بقي من عناصر "النصرة" وعوائلهم إلى إدلب.

وأطلق الجيش النظامي و"حزب الله" اللبناني، في 19 الجاري عملية عسكرية تستهدف مسلحي "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) في منطقة جرود عرسال وجبال القلمون الغربي قرب الحدود اللبنانية, وحقق من خلالها تقدما وسيطر على عدة تلال ومرتفعات .