أكد "حزب الله" اللبناني انه سيسلم منطقة جرود عرسال, على الحدود الللبنانية – السورية, بالكامل الى الجيش اللبناني فور استعادتها من قبضة "جبهة النصرة".

ونقلت وسائل اعلام عن مسؤول العلاقات العامة في "حزب الله"، محمد عفيف، أثناء جولة ميدانية على المواقع المحررة من قبضة "النصرة" في عرسال, ان "المفاوضات مع مسلحي "جبهة النصرة" في منطقة عرسال تشرف على نهايتها"، مؤكدا عزمه " تسليم المنطقة فور تحريرها للجيش اللبناني".

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وأردف المسؤول أن "الأمن العام اللبناني هو من يتولى العملية التفاوضية المستمرة في محيطة بلدة عرسال المحاذية للحدود السورية"، دون توضيح أهداف المفاوضات.

من جانبه، ذكر قيادي ميداني في "حزب الله"، يدعى أبو أحمد، أن "مقاتلي الحزب يسيطرون في الوقت الراهن على 90% من الجرود، وأن مسلحي تنظيم "داعش" ما زالوا يسيطرون على مساحة تقدر بنحو 5 كيلومترات مربعة، يختبئ فيها أبو مالك التلي، أمير "جبهة النصرة" في القلمون الغربي".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار , الذي تم التوصل اليه, بين "حزب الله" و"جبهة النصرة" حيز التنفيذ, صباح الخميس, في جرود عرسال, على الحدود اللبنانية – السورية, حيث سيغادر من بقي من عناصر "النصرة" وعوائلهم إلى إدلب.

وأطلق الجيش النظامي و"حزب الله" اللبناني، في 19 الجاري عملية عسكرية تستهدف مسلحي "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) في منطقة جرود عرسال وجبال القلمون الغربي قرب الحدود اللبنانية, وحقق من خلالها تقدما وسيطر على عدة تلال ومرتفعات .