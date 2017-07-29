قال مركز الإنقاذ في سيفاستوبول أنه "تم إنقاذ ثمانية من أصل تسعة أعضاء من طاقم سفينة تجارية، والتي تعرضت للغرق قبالة سواحل سيفاستوبول الروسية.









وكان على متن السفينة المذكورة 9 من أفراد الطاقم، بينهم 3 من مواطني الهند و 6 سوريين.



ونقلت وكالة سبونتيك الروسية عن المركز قوله "تم رفع ثمانية أشخاص فقط حتّى هذه اللحظة".



ويبقى مصير أحد البحارة والذي لم يكن يرتدي سترة النجاة مجهولا، وتجري في الوقت الحالي عمليات البحث عنه.



يذكر أن سفينة تجارية تحمل إسم "أندا" كانت تحمل على متنها 24 طنا من القمح، انقلبت في المياه الدولية بالقرب من ميدنة سيفاستوبول بالقرم.







سيريانيوز