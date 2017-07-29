مجددا.. سقوط ضحايا مدنيين بقصف للتحالف الدولي استهدف الميادين بدير الزور الاخبار المحلية شارك

لقي10 مدنيين على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون يوم السبت جراء قصف طيران التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية منطقة الميادين في دير الزور.









ونقلت وكالة سانا عن "مصادر أهلية" في مدينة الميادين ان "طائرات تابعة (للتحالف) شنت غارات على البنى التحتية والأحياء السكنية في قرية الطيبة بريف الميادين ما أدى لاستشهاد 7 أشخاص من عائلة العطيش بينهم 5 أطفال وإلحاق أضرار مادية في منازل المواطنين".



ولفتت المصادر إلى أن طيران “التحالف” استهدف بعدة غارات مبنى في مدينة الميادين 45 كم جنوب شرق دير الزور ما أدى لاستشهاد 3 مدنيين وإصابة العشرات ودمار المبنى”.



و استهدف طيران التحالف منذ حي الرشادة بمدينة الميادين بريف دير الزور, ما اسفر عن مقتل مدنيين من عائلة واحدة.



وكانت غارات نفذتها طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، يوم الاثنين الماضي,على منطقة تقاطع الفنش في الميادين شرق دير الزور.



كما سقط ضحايا قبل أيام، جراء غارات طائرات التحالف الدولي على قرية الكشكية الواقعة على الضفة اليسرى لنهر الفرات التابعة لناحية هجين في منطقة البوكمال بريف دير الزور.



وكشف تقرير التحالف الدولي الشهر الجاري، ان ما لا يقل عن 600 مدني قتلوا في ضربات للتحالف بالعراق وسوريا منذ بداية الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في 2014.



ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.







سيريانيوز



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2017-07-29 22:00:43 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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