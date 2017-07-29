الوية العمري: شروط امريكية لاستئناف دعم الجبهة الجنوبية منها وقف قتال الجيش النظامي الاخبار المحلية شارك

قال تجمع ألوية العمري التابع للجبهة الجنوبية السبت ان واشنطن وضعت شروطاً لاستئناف دعم الجبهة بينها وقف قتال الجيش النظامي.









وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي رايان ديلون قال ان التحالف يدعم فقط تلك القوى التي التزمت بمكافحة "داعش", وذلك بعد أن قررت جماعة "شهداء القريتين" التي تدعمها واشنطن إجراء عمليات مستقلة ضد القوات الحكومة السورية.



وكانت "جبهة ثوار سوريا" أكدت، أمس الجمعة، أن غرفة عمليات "الموك"، التي ترأسها أمريكا، قطعت الدعم العسكري عن فصائل "الجبهة الجنوبية"، وأن القتال بالمنطقة سيتوجه لاحقا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" فقط.



وكانت صحيفة (واشنطن بوست) الامريكية كشف في 20 تموز الجاري, ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرر اغلاق برنامج دعم وتسليح المعارضة السورية بشكل نهائي, في خطوة تشير إلى تغيير جذري في سياسته حيال سوريا.



وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أطلق سنة 2013 برنامجا لدعم المعارضة السورية المعتدلة.



وسبق لوزارة الدفاع الأميركية ان اعلنت العام الماضي أنها سوف تتوقف لفترة عن تدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية، وذلك حتى مراجعة هذا البرنامج مع النتائج التي حققها.



ودخل اتفاق وقف اطلاق النار جنوب سورية والذي اتفق عليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والامريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ في 9 الجاري.



يشار الى ان الجبهة الجنوبية هو تحالف معارض مكون من 58 أو 54 فصيل من المعارضة السورية وهو يتبع للجيش السوري الحر.



سيريانيوز





2017-07-29 20:29:02 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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