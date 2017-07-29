أكد الحرس الثوري الإيراني يوم السبت، أن سفنا تابعة للبحرية الأمريكية اقتربت من سفنه في الخليج وأطلقت شعلات مضيئة، فيما لم يرد تعليق رسمي من واشنطن على تصريحات الحرس الثوري.

وقال الحرس الثوري في بيان له نشره موقعه الرسمي (سباه نيوز) إن "حاملة الطائرات نيمتز وسفينة حربية مرافقة لها اقتربتا من سفينة إيرانية تحمل صاروخا يوم الجمعة وأقلعت من الحاملة طائرة هليكوبتر قرب عدد من السفن الإيرانية على مقربة من منصة للنفط والغاز".

وجاء في البيان "الأمريكيون قاموا باستفزاز وبتحرك غير احترافي بإصدار تحذير وإطلاق شعلات مضيئة صوب سفننا...محاربو الإسلام واصلوا مهمتهم في المنطقة من دون الالتفات لهذا السلوك غير المعتاد من السفن الأمريكية وغادرت حاملة الطائرات والسفينة الحربية المرافقة المنطقة".

من جانبهم، قال مسؤولون أمريكيون إلى أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أطلقت يوم الثلاثاء الماضي طلقات تحذيرية عندما اقتربت منها سفينة إيرانية في الخليج حتى أصبحت على بعد 137 مترا.

وأوضحت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في بيان، أن سفينة الدورية ثاندربولت أطلقت طلقات تحذيرية صوب السفينة الإيرانية بعدما تجاهلت الاتصالات اللاسلكية والطلقات الضوئية وصفارات الإنذار التي أطلقتها السفينة.

وقال البيان إن السفينة تتبع الحرس الثوري، مضيفا أنها توقفت عن نهجها غير الآمن بعد الطلقات التحذيرية.

وقال مسؤول أمريكي، إن السفينة الإيرانية كانت مسلحة لكن لم يكن هناك أفراد على تلك الأسلحة. وكان عدد من الزوارق يرافق السفينة ثاندربولت من بينها زوارق من خفر السواحل الأمريكي.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقت سابق، بأن أي سفينة إيرانية تتحرش بسفن الأسطول الأمريكي في الخليج ستتعرض لإطلاق النار

وخفت حدة العداء بين الولايات المتحدة وطهران، عندما رفعت واشنطن عقوبات عن إيران العام الماضي بموجب الاتفاق النووي الإيراني.

يذكر أن إدارة ترامب أشارت مؤخرا إلى أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي مع القوى الدولية، لكنها حذرت من أن طهران لا تلتزم بروح الاتفاق وقالت إن واشنطن ستبحث عن سبل لتعزيزه