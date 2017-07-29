يستعد "إتحاد شمال سوريا" الكردي، لإجراء أول انتخابات على مختلف المستويات للإدارات المحلية والمناطقية التي تديرها على طول الحدود مع تركيا.

حددت الجمعية التأسيسية لما يعرف بـ"اتحاد شمال سوريا"، موعد إجراء أول انتخابات على مختلف المستويات للإدارات المحلية والمناطقية التي تديرها على طول الحدود مع تركيا.

وذكرت وكالة (حوار نيوز) الكردية، أن الجمعية التأسيسية للإتحاد، حدد موعد إجراء الإنتخابات في 22 أيلول من هذا العام، وهي انتخابات ما يسمى الكومونات، أي المؤسسات البلدية، وهذا هو المستوى الأول من الإدارة المحلية العامة.

على أن تنظم في اليوم الثالث من تشرين الثاني انتخابات الإدارات المحلية والمجالس الريفية والحضرية والإقليمية وأخيرا، سيتم عقد انتخابات مجالس المحافظات يوم 19 كانون ثاني 2018، والذين يدخلون في عداد "الاتحاد"، وفي المؤتمر الديمقراطي الشعبي لـ" الفيدرالية".

وكانت مجموعات كردية أعلنت، في آذار الماضي، تطبيق النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم بشمال سوريا، خلال اجتماع عقدوه بمدينة رميلان بمحافظة الحسكة، الأمر الذي رد عليه كل من النظام والمعارضة بالرفض, كما اعتبرها المجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة، خطوة سابقة لأوانها.

ويشارك الأكراد بشكل رئيسي في استعادة محافظة الرقة من مسلحي "داعش" بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتسيطر قوات كردية على مساحات كبيرة في شمال شرق سوريا، وتتمتع بدعم روسي أمريكي في جبهات قتالها ضد تنظيم "داعش", لا انهم واجهون معاداة تركيا التي تصنفهم بـ"ارهابيين" لصلاتهم بحزب العمال الكردستاني، وتعارض إقامة مناطق حكم ذاتي لهم في سوريا قرب حدودها خوفاً من إنعاش آمال أكراد جنوب شرقي تركيا